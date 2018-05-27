В Северную Корею прибыла делегация США

В Северную Корею в воскресенье прибыла группа американских официальных лиц для переговоров о подготовке встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном - сообщает газета The Washington Post. Делегацию, как утверждается, возглавляет бывший посол США в Южной Корее Сунг Ким.

Ранее сообщалось о том, что около 30 сотрудников Белого дома и Госдепартамента отправились в Сингапур для подготовки саммита, который был намечен на 12 июня.

Несколько дней назад Трамп заявил об отмене встречи с Ким Чен Ыном, обвинив КНДР в недружественной риторике. Однако затем и Трамп, и госсекретарь Майк Помпео дали понять, что проведение саммита 12 июня в Сингапуре по-прежнему возможно.

В субботу на границе Северной и Южной Кореи прошла встреча Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Как заявил в воскресенье южнокорейский президент, Ким Чен Ын на встрече подтвердил свою приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и выразил надежду, что встреча 12 июня состоится и будет успешной.