Трамп вновь обрушился с критикой на расследование Мюллера

Президент США Дональд Трамп в субботу и воскресенье вновь подверг резкой критике расследование возможных связей людей из его избирательного штаба с Россией во время выборов 2016 года. В серии твитов Трамп обвинил команду спецпрокурора Роберта Мюллера, которая, по его утверждениям, состоит из "13 рассерженных демократов", в "конфликте интересов" и "охоте на ведьм", и заявил, что единственным "сговором" во время предвыборной кампании был "сговор" против самого Трампа, который якобы существовал между администрацией Барака Обамы и ФБР. Расследование "российского следа", которое ведет Мюллер, Трамп назвал "нечестным".

Юрист Трампа Руди Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка и кандидат в президенты США, в воскресенье выразил сомнение в том, что граждане России, которых Мюллер обвинил во вмешательстве в выборы – сотрудники так называемой "фабрики троллей" – когда-либо понесут наказание. "Они же не приедут сюда, чтобы предстать перед судом", – сказал Джулиани, поставив под сомнение смысл обвинений в адрес россиян.

Сомнения в том, что расследование Роберта Мюлллера приведет к какому-либо результату, выразил получивший политическое убежище в России бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден. По словам Сноудена, которые приводит Huffington Post , "нет сомнений, что Трамп вряд ли любит кого-либо больше, чем Владимира Путина", однако на этом предположении нельзя строить обвинение в адрес президента. Сноуден утверждает, что общество ждет от Мюллера ясных доказательств сговора кампании Трампа с Кремлем, однако найти такие доказательства вряд ли возможно.