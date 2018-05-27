Экс-премеру Японии Ясухиро Накасонэ исполнилось 100 лет

Ясухиро Накасонэ, бывшему премьер-министру Японии, одному из самых преданных союзников президента США Рональда Рейгана, исполнилось 100 лет.

Как сообщает агентство Reuters, по случаю своего юбилея Накасонэ обратился к нации, выразив поддержку идее премьер-министра Синдзо Абэ о внесении изменений в конституцию страны, запрещающую иметь вооруженные силы.

Де-факто сейчас Япония обладает армией - Силами самообороны - однако конституционный запрет ограничивает ее мандат, в частности, для участия в миротворческих миссиях.

Накасонэ во время Второй мировой войны был морским офицером. В 1947 году впервые избран в парламент, в 1982 году стал премьером и провел на этом посту 5 лет. Широкую известность получило его обещание превратить Японию в "непотопляемый авианосец" для американских сил в случае войны с Советским Союзом. Его политика ознаменовалась ростом экономики вследствие приватизации государственных компаний и возрождением японского национализма.