Китай обвинил США во вторжении в территориальные воды

Китай обвинил корабли военно-морских сил США во вторжении в его территориальные воды в Южно-Китайском море.

Как сообщило ранее агентство Reuters со ссылкой на американских официальных лиц, эсминец Higgins и ракетный крейсер Antietam прошли примерно в 19 километрах от спорных Парасельских островов, которые Китай считает своей территорией.

МИД Китая заявил, что американские корабли нарушили 12-мильную границу территориальных вод. В Пекине утверждают, что Китай был вынужден направить в этот район собственные корабли и самолеты, и заявляют, что он продолжит "принимать необходимые меры для защиты суверенитета и безопасности страны".

В Соединенных Штатах объясняют действия американских военных кораблей необходимостью противостоять ограничениям свободы судоходства в Южно-Китайском море, которые устанавливает Пекин. О несогласии с политикой Пекина в регионе ранее говорили высокопоставленные американские представители, включая президента Трампа.

Парасельские острова - один из спорных архипелагов в Южно-Китайском море. Претензии Китая оспаривают Вьетнам, Бруней, Малайзия, Филиппины, а также Тайвань.