В Москве задержали участницу одиночного пикета за Сенцова

В Москве в воскресенье полиция задержала участницу одиночного пикета в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который держит голодовку в российской колонии. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на саму задержанную, имя которой не называется.

По ее словам, она стояла с плакатом: "Олег Сенцов. 14-ый день голодовки". Ее отвезли в отдел полиции и оформили протокол за проведение мероприятия без подачи уведомления.

По российскому законодательству, для проведения одиночного пикета подача уведомления не требуется. Согласно указу президента, с 25 мая по 25 июля 2018 года в России в связи с проведением Чемпионата мира по футболу действует особый порядок проведения массовых акций. Однако одиночные пикеты в этом указе не упомянуты. Несмотря на это, по данным ОВД-Инфо, ссылаясь на этот указ в последние дни уже задерживали ряд участников одиночных пикетов.

Олег Сенцов - участник акций протеста против аннексии Россией Крыма - был в 2015 году приговорен к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Сенцов не признает свою вину. 14 мая 2018 года он объявил бессрочную голодовку с призывом освободить украинских политзаключенных в России.