Трамп: у Северной Кореи "великолепный потенциал"

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в Северную Корею прибыла группа американских официальных лиц для переговоров о подготовке встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Сообщения об этом ранее подтвердили и в Госдепартаменте, уточнив, что переговоры проходят в Пханмунджоме на границе с Южной Кореей.

24 мая Трамп направил Ким Чен Ыну письмо об отмене саммита, намеченного на 12 июня в Сингапуре. Однако уже в субботу президент сказал, что по-прежнему надеется на то, что встреча с Ким Чен Ыном состоится в запланированные сроки.

Ранее сообщалось о том, что около 30 сотрудников Белого дома и Госдепартамента отправились в Сингапур для подготовки саммита.

В своем твите Трамп также выразил уверенность в "великолепном потенциале" Северной Кореи и в том, что она в будущем станет страной с выдающимся уровнем экономического и финансового развития. "Ким Чен Ын согласен в этом со мной. Так и будет!" - написал Трамп.