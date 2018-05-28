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Польша предлагает разместить бронетанковую дивизию США

Американский танк "Абрамс" на учениях

Министерство обороны Польши предлагает Соединенным Штатам разместить на территории страны на постоянной основе бронетанковую дивизию. На создание американской военной базы Варшава готова выделить до 2-х миллиардов долларов. Это следует из документа, опубликованного в польской прессе.

В военном ведомстве Польши подтвердили подлинность документа под названием "Предложение о постоянном присутствии США в Польше". В документе говорится, что главная цель предложения - "сдерживание усилившейся и опасной позиции России, которая угрожает Европе". Сообщается, что базу могут разместить в так называемом "Сувалкском коридоре", соединяющем Польшу со странами Балтии.

В приложении к документу в открытом доступе размещены карты с указанием возможных мест размещения базы, военных объектов, а также школ, больниц и других объектов инфраструктуры. Оппозиция подвергла подобное обращение с чувствительными данными резкой критике, заявив о "непрофессионализме" cоздателей документа. Кроме того, в разработке документа не участвовал МИД Польши.

Утверждается, что документ передан по официальным каналам американской администрации. Реакции Вашингтона пока нет.

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