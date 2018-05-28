Польша предлагает разместить бронетанковую дивизию США

Министерство обороны Польши предлагает Соединенным Штатам разместить на территории страны на постоянной основе бронетанковую дивизию. На создание американской военной базы Варшава готова выделить до 2-х миллиардов долларов. Это следует из документа, опубликованного в польской прессе.

В военном ведомстве Польши подтвердили подлинность документа под названием "Предложение о постоянном присутствии США в Польше". В документе говорится, что главная цель предложения - "сдерживание усилившейся и опасной позиции России, которая угрожает Европе". Сообщается, что базу могут разместить в так называемом "Сувалкском коридоре", соединяющем Польшу со странами Балтии.

В приложении к документу в открытом доступе размещены карты с указанием возможных мест размещения базы, военных объектов, а также школ, больниц и других объектов инфраструктуры. Оппозиция подвергла подобное обращение с чувствительными данными резкой критике, заявив о "непрофессионализме" cоздателей документа. Кроме того, в разработке документа не участвовал МИД Польши.

Утверждается, что документ передан по официальным каналам американской администрации. Реакции Вашингтона пока нет.