"Коммерсантъ": есть несколько версий гибели военных РФ в Сирии

Министерство обороны России проверяет информацию о возможной причастности бойцов сирийской вооруженной оппозиции, прошедших обучение на базе США, к гибели российских военных в Сирии 23 мая.

Как сообщает "Коммерсантъ", основной остается версия о нападении на артиллерийские позиции сирийских войск в провинции Дейр-эз-Зор джихадистов группировки "Исламское государство". Есть, однако, и другая версия, согласно которой нападение осуществили бойцы "Свободной сирийской армии" с базы в ат-Танфе на юге Сирии. Эту базу использует международная коалиция, возглавляемая США.

Согласно официальным данным, в ходе боя 23 мая погибли четверо российских военнослужащих, еще трое ранены. Однако точные обстоятельства боя до сих пор не ясны, есть разные данные и о числе погибших. По данным "Новой газеты", кроме 4-х военнослужащих погибли еще двое россиян - бойцов так называемой "ЧВК Вагнера". Агентство France Presse сообщает о девяти погибших россиянах. А Conflict Intelligence Team сообщает о гибели в Сирии военнослужащего Кирилла Полищука, имя которого не фигурирует в официальных сводках.

По официальным данным министерства обороны, в Сирии с 2015 года погиб 91 российский военный, в том числе 39 - при катастрофе военно-транспортного самолета в марте этого года. Речь идет только о военнослужащих российской армии, россияне-бойцы частных военных компаний и других вооруженных формирований в этих цифрах не учтены.