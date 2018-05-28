На выборах в Колумбии лидирует сторонник пересмотра соглашения с ФАРК

Во второй тур выборов президента Колумбии вышли кандидаты от правых сил Иван Дуке и представитель левых Густаво Петро.

По итогам первого тура, состоявшегося в воскресенье, лидирует Дуке, набравший более 39 процентов голосов. У Петро 25 процентов. Второй тур пройдет 17 июня.

Выборы впервые за последние десятилетия прошли в условиях перемирия, заключенного властями с леворадикальной повстанческой группировкой ФАРК. При этом Дуке, поддержанный парламентским большинством, обещает пересмотреть условия мирного соглашения. Он настаивает на наказании членов группировки, виновных в тяжких преступлениях. Петро – сам в прошлом член одной из леворадикальных группировок – поддерживает мирное соглашение и политическое представительство, которое в соотвествии с ним получила ФАРК, которая осенью прошлого года трансформировалась в легальную партию.

Нынешний президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос получил Нобелевскую премию за соглашение с ФАРК. Он уходит с поста, поскольку конституция не позволяет баллотироваться на новый срок.