ЕС не признал итоги выборов в Венесуэле и готовит санкции

Европейский Союз призвал власти Венесуэлы провести повторные президентские выборы, заявив, что прошедшее ранее в этом месяце голосование не соответствовало базовым демократическим стандартам, не было ни честным, ни свободным.

Победителем выборов стал действующий президент Николас Мадуро. Ведущие оппозиционные силы бойкотировали голосование, заявив о неравных условиях и возможных массовых фальсификациях со стороны властей.

В заявлении министров иностранных дел стран ЕС, принятом в понедельник на встрече в Брюсселе, говорится, что Евросоюз может ввести новые санкции против Венесуэлы. Подчеркивается, что они будут введены против лиц из окружения Мадуро и не затронут венесуэльский народ.

Ранее о непризнании итогов выборов в Венесуэле заявили США.