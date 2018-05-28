Бастрыкин предложил заблокировать Instagram

Глава Следственного комитета Росиси Александр Бастрыкин предложил заблокировать социальную сеть Instagram.

Как сообщает РБК, в понедельник, выступая на съезде уполномоченных по правам детей, Александр Бастрыкин заявил о том, что необходимо ориентироваться на зарубежный опыт регулирования Интернета. "В Турции вместо Yandex, Google​ есть своя информационная система работы для детей. А мы даже Instagram закрыть не можем. А между прочим, Instagram надо закрывать, потому что теракт в Ленинграде в прошлом году был совершен при помощи Instagram", — заявил глава Следственного комитета.

Очевидно, Бастрыкин имел в виду теракт, который произошел в Санкт-Петербурге в марте прошлого года. Санкт-Петербург с 1924 по 1991 годы назывался Ленинградом. Сам Бастрыкин заканчивал в этом городе вуз, учился в одной группе с президентом Владимиром Путиным.

Как именно террористы использовали Instagram для взрыва в метро, Бастрыкин не уточнил.

Ранее Следственный комитет и ФСБ заявляли, что при подготовке теракта в Петербурге злоумышленники пользовались мессенджером Telegram. Это стало одной из мотивировок блокировки мессенджера на территории России. Про роль Instagram в подготовке теракта не сообщалось.

Telegram был заблокирован в России по решению суда по иску Федеральной службы безопасности. Многие продолжают пользоваться мессенджером, используя различные схемы обхода блокировок. Instagram - социальная сеть, принадлежащая компании Facebook и служащая главным образом для публикации фото и видео. По данным исследовательской компании Insense, социальной сетью Instagram пользуются более 14 миллионов россиян.