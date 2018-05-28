Губернатор Магаданской области подал в отставку. Путин её принял

Губернатор Магаданской области Владимир Печеный ушел в отставку по собственному желанию. Президент России Владимир Путин принял её. Указ об этом опубликован на сайте Кремля.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. Кто займет его место,пока не сообщается.

Ранее в понедельник о своей отставке сообщил глава Якутии Егор Борисов.

Прямые губернаторские выборы в единый день голосования 9 сентября пройдут в 20 регионах. В 13 регионах они будут досрочными, а в семи — плановыми.