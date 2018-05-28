Экономист Коттарелли попытается сформировать кабинет в Италии

Президент Италии Серджио Маттарелла в понедельник поручил экономисту Карло Коттарелли сформировать правительство, которое могло бы руководить страной до досрочных выборов.

Решение президент принял после того, как кабинет не смог сформировать Джузеппе Конте - кандидат в премьеры от коалиции двух популистских партий. Конте отказался от мандата после того, как Маттарелла отверг кандидатуру евроскептика на пост министра экономики. Этот шаг президента вызвал резкую критику лидеров партий "Лига" и "Движение пяти звезд", располагающих большинством в парламенте. Они призвали к досрочным выборам.

Коттарелли - бывший высокопоставленный чиновник Международного валютного фонда. Он заявил, что готов сформировать технический кабинет, который будет управлять страной до начала будущего года, когда могли бы пройти досрочные выборы. Однако, если кабинет Коттарелли не получит доверия в парламенте, выборы могут пройти уже в сентябре.