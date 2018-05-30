Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
История

Конец "красного мая". История студенческой революции во Франции-68

30 мая 1968 года, ровно полвека назад, по улицам Парижа с пением национального гимна, "Марсельезы", прошла огромная демонстрация: по приблизительным подсчетам, 800 тысяч человек. Этот были сторонники президента де Голля – та часть Франции, голос которой весь май, наполненный студенческими волнениями и забастовками, был почти не слышен. После этого беспорядки пошли на спад, а 23 июня голлисты одержали победу на парламентских выборах. "Красный май" 1968 года завершился. Очередная революция во Франции не случилась. Но Европа изменилась навсегда.

Массовые акции протеста, вошедшие в историю как "красный май", начались с требований более вольных нравов в вузах – в том числе, в студенческих спальнях.

8 января 1968 года, когда министр молодежи и спорта Франсуа Миссоф открывал бассейн в университете в Нантере под Парижем, студент Даниэль Кон-Бендит испортил церемонию, потребовав у министра свободного доступа для юношей в женские общежития. Министр посоветовал студенту поплавать и охладиться. Студенты были возмущены, а Кон-Бендит мгновенно обрел известность – под кличкой “Рыжий” (или “Красный”) Дэни.

Даниэль Кон-Бендит в мае 1968-го
Даниэль Кон-Бендит в мае 1968-го

"Франция скучает" – ​статья публициста Пьера Вианссона-Понте в Le Monde от 15 марта 1968 года. Он пишет, что французы, переживавшие период экономического подъема и политической стабильности, "заскучали": "Студентов… в основном интересует, чтобы в общежитиях девушкам разрешили доступ в комнаты парней. Это несколько ограниченная концепция прав человека".

Через пару недель скуке во Франции пришел конец. 22 марта активисты заняли университетское здание в Нантере, требуя реформы образования. Зачинщиков акции пообещали исключить из вуза. В ответ в начале мая произошел бунт.

В 1968 году студентов во Франции насчитывалось более 600 тысяч – в 10 раз больше, чем 30 годами ранее. Вузы были переполнены, учили в них консервативные профессора, как правило по старинке. Университетский диплом перестал быть "социальным лифтом", способным доставить человека на верхние этажи общественной пирамиды. Да многим студентам и не хотелось наверх: они жаждали другой жизни, считая Францию де Голля консервативной.

Парижская семья смотрит по телевизору выступление президента де Голля, 1961
Парижская семья смотрит по телевизору выступление президента де Голля, 1961

Шарль де Голль встал во главе основанной им Пятой республики в 1958 году. Национальный герой, который сохранил честь Франции во Второй мировой войне, на посту президента обеспечил продолжение экономического бума, начавшегося в 50-е годы. Почти полная занятость, рост доходов среднего класса, новое жилье, автомобили и современные бытовые приборы в большинстве семей – всё это были приметы послевоенного подъема Европы, получившего название "славного тридцатилетия". Во Франции его вершиной стала эпоха де Голля.

Но это же было временем распада колониальной империи, кровавой войны в Алжире и бегства оттуда в метрополию более чем миллиона французов. Общество напугал террор, развязанный праворадикальной "Секретной вооруженной организацией" – OAS, недовольной тем, что де Голль предоставил Алжиру независимость. Многие опасались военного переворота. На президента было совершено несколько покушений.

Блеск его славы стал меркнуть. Хотя в 1965 году де Голль был избран на второй срок, его соперник, социалист Франсуа Миттеран, неожиданно набрал во втором туре 45% голосов. Для молодого поколения французов генерал де Голль, которому было далеко за 70, стал символом душного консерватизма, авторитарных политических, культурных и семейных традиций, над которыми молодежь иронизировала: "Папа всегда прав". Как позднее скажет один из участников парижских беспорядков, "наши отцы носили серые костюмы, но нам больше нравились лиловые брюки и оранжевые свитера". "Красный май" стал эстетическим бунтом – возможно, в большей мере, чем политическим.

Де Голль в 1968 году
Де Голль в 1968 году

​•

Во второй половине 60-х лидерами кинопроката во Франции были комедии с Луи де Фюнесом, от "Фантомаса" и "Жандарма" до "Большой прогулки" и "Больших каникул". Если судить по этим фильмам, через 20 лет после окончания войны Франция процветала – яхты, самолеты, роскошные дома и машины запоминающихся форм вроде "Ситроен DS". А центре этого мира – немолодой буржуа: весной 68-го Луи де Фюнесу – 53 года.

Но было и другое кино. “Уикенд”, фильм Жана-Люка Годара 1967 года, роуд-муви о путешествии “буржуазной пары”, полон насилия и убийств. В другом фильме 67-го года, “Китаянке”, герои Годара – студенты-последователи Мао, марксисты, жаждущие революции.

Годар – один из лидеров французской “новой волны”, революционного движения в киноискусстве, в конце 60-ых интересуется не столько изменением языка кино, сколько социальными изменениями в обществе. В 68-м он предстает леваком, социалистом, сторонником маоизма – китайской версии коммунистической теории.

Считается, что предвестником “красного мая” стали протесты вокруг парижской Синематеки. В феврале 1968 года министр культуры Андре Мальро увольняет ее легендарного директора Андре Ланглуа – энтузиаста кино, сначала собиравшего киноленты, а потом спасавшего их от уничтожения во времена нацистской оккупации. Правительство финансирует Синематеку, хочет контролировать ее работу и меняет Ланглуа на послушного чиновника.

Альфред Хичкок в парижской синематеке в 1960 году
Альфред Хичкок в парижской синематеке в 1960 году

При этом сам министр Мальро – вовсе не бездушный бюрократ. Его жизнь – приключенческий роман: он известный писатель и теоретик искусства, в 1920-е годы воевавший в Китае на стороне коммунистов, в 30-е – в Испании на стороне республиканцев, во времена Второй мировой – во французском Сопротивлении вместе с де Голлем. Но Мальро увольняет Ланглуа и порождает протесты.

Ведущие кинорежиссеры Франции организуют комитет в защиту синематеки, среди них – Робер Брессон, Эрик Ромер и Клод Шаброль, Жан-Люк Годар и Франсуа Трюффо. Студенты (среди которых и Даниэль Кон-Бендит) и завсегдатаи синематеки выходят на демонстрации. В апреле Ланглуа восстанавливают, но поздно: демонстрации в поддержку синематеки вливаются в общее революционное течение весны 1968 года.

Начало волнений в Сорбонне. 3 мая
Начало волнений в Сорбонне. 3 мая

Хроника мая

  • 2 мая власти закрывают Сорбонну – университет в самом центре Парижа, в Латинском квартале. Полиция вытесняет студентов.
  • В ответ – на следующий день – массовые студенческие манифестации.
  • 6 мая десятки тысяч манифестантов направляются к оцепленной полицейскими Сорбонне. Начинаются столкновения. Беспорядки перекидываются на другие города страны – Лион, Бордо, Руан.
  • 7 мая к студентам присоединяются рабочие некоторых предприятий. Переговоры с властями срываются: правительство отказывается вновь открыть вузы.
  • 10-11 мая – ожесточенные столкновения студентов и их сторонников с полицейским спецназом на баррикадах в Латинском квартале Парижа. Есть пострадавшие, много задержанных, но, к счастью, нет жертв.

Группа кинорежиссеров, среди которых неутомимый Годар, документирует происходящее, выпускает так называемые "кинолистовки".

Хроника мая

  • 13 мая – по призыву левых профсоюзов в стране объявлена всеобщая забастовка в поддержку студентов. Более миллиона человек участвуют в антиправительственной демонстрации в Париже. Премьер-министр Жорж Помпиду готов возобновить работу университетов и выпустить всех задержанных во время беспорядков. Но акции протеста не идут на спад.
  • 14 мая – начало захватов предприятий рабочими. К 16-му заняты более 50 заводов и фабрик, 18-го бастуют 200 тысяч человек. Студенты занимают Сорбонну и ряд других вузов по всей Франции. Там непрерывно идут левые митинги, собрания и художественные представления.

Это революция лозунгов, возможно, ни одно массовое общественное движение не породило столько афористичных призывов:

"Будьте реалистами – требуйте невозможного!",

"Запрещается запрещать",

"Наслаждайтесь без препятствий",

"Под мостовыми – пляж",

"Расстегните ваши мозги так же, как ваши брюки",

"Девушки, снимите лифчики – это повышает революционность!"

"Красный май" – движение за раскрепощение, в том числе сексуальное. В театре Одеон устраивают представления "живого искусства", стирая грань между актерами и зрителями. Критик с оживлением пишет: "Отправившись вечером в театр, вы с большой вероятностью там с кем-нибудь совокупитесь".

Студенты захватили театр "Одеон" и ведут там дискуссии. Если можно так выразиться, "Оккупай "Одеон"
Студенты захватили театр "Одеон" и ведут там дискуссии. Если можно так выразиться, "Оккупай "Одеон"
  • Канны-68. Франсуа Трюффо зачитывает требование прекратить его – из солидарности со студентами и рабочими. Рядом с ним – Годар и Клод Лелюш, по слухам, прибывший в Канны на собственной яхте. Милош Форман объявляет, что снимает с конкурса свой фильм “Бал пожарников”. Роман Полански, в отличие от левацки настроенных коллег поживший под властью коммунистов в Польше, неохотно поддерживает их, называя при этом “детьми, играющими в революционеров”. Многие зрители хотят продолжения фестиваля, хотят смотреть кино. Несмотря на это, фестиваль прерван.

Повсюду, где студенты, – на стенах портреты Ленина, Мао, Че Гевары. Однако у студентов нет четкой политической программы. Студенты куда лучше протестовали против того, что им не нравилось, чем формулировали, чего бы им хотелось. Они не застали нацистской оккупации, а коммунизм знали лишь по книгам левых теоретиков. Поэтому "фашистов" видели в полицейских Пятой республики, которые действовали жестко, но в рамках закона. А "диктатором" называли де Голля – хотя после задержания кумира бунтующих студентов, философа Жан-Поля Сартра, президент приказал немедленно отпустить его: "Франция своих Вольтеров не сажает".

Агитация у завода "Рено"
Агитация у завода "Рено"

Абстрактность студенческого порыва помешала наладить прочный союз с недовольными рабочими. Сартр, приехавший агитировать к проходной завода "Рено", услышал от пролетариев: "Говорите короче и яснее! ".

Сартр в Сорбонне в мае 68-го
Сартр в Сорбонне в мае 68-го

Хроника мая

  • 20 – 22 мая – число бастующих достигает 10 миллионов. Это две трети всей рабочей силы Франции. Требования рабочих, в отличие от студенческих, конкретны: повышение зарплаты и сокращение рабочей недели.
  • 26 мая – правительство идет на уступки бастующим, но те отвергают их как недостаточные.
Центр Парижа, 25 мая
Центр Парижа, 25 мая
  • 28 мая – Франсуа Миттеран, соперник де Голля на выборах 1965 года, заявляет, что "государства больше нет". Он говорит, что готов сформировать новое левое правительство. Демонстрации и забастовки продолжаются. Один из сотрудников предлагает премьер-министру Помпиду свой пистолет: "Он может вам пригодиться".
  • 29 мая – генерал де Голль исчезает, министры несколько часов не знают, где он. Позднее выясняется, что президент вместе с членами семьи улетел в Баден-Баден, в Западную Германию, в штаб размещенной там группировки французских войск. Он ведет переговоры с их командующим генералом Массю. Заручившись его поддержкой, де Голль возвращается во Францию. К Парижу по его распоряжению стягиваются войска. Обстановка в столице напряженная, некоторые правительственные чиновники жгут документы, многие зажиточные люди забирают деньги из банков и готовятся к бегству из страны. На автозаправках почти не осталось бензина.
Демонстрация 29 мая
Демонстрация 29 мая
  • 30 мая – президент де Голль выступает по телевидению. Он заявляет, что не уйдет в отставку, распускает Национальное собрание и назначает на конец июня внеочередные парламентские выборы. В тот же день голлисты выводят на улицы Парижа сотни тысяч своих сторонников.

  • В начале июня волна забастовок и студенческих выступлений идет на спад. 16-го администрация восстанавливает контроль над Сорбонной.
  • 23 июня – на выборах в Национальное собрание голлисты одерживают убедительную победу. Франция успокаивается. Следующей весной, в апреле 1969 года, Шарль де Голль добровольно уходит в отставку. В качестве предлога он использует свое поражение в референдуме по вопросам административной реформы.

Что это было?

По версии французского историка и писателя, бывшего студенческого активиста Жака Жюльяра, во Франции революция – это всегда что-то вроде обряда инициации. В других странах Запада молодежь добивалась в те годы примерно того же, что и парижские студенты – равноправия, раскрепощенности, ухода старых авторитетов. Но в Америке или Британии эти процессы заняли десятилетие – бурные 60-е между консервативными 50-ми и кризисными 70-ми. А Франция прыгнула из одной эпохи в другую за несколько весенних недель 1968 года.

Революция случилась – и не случилась. Пятая республика устояла, но ее отец и символ, де Голль, ушел, хоть и не сразу. Его преждевременной отставки, конечно, не произошло бы, не будь "красного мая". Да и глубокие изменения западной политической культуры, которые принес с собой конец 60-х, без французских событий были бы не столь быстрыми и явными. Правозащитные и экологические вопросы в качестве важнейших тем западной политики – родом оттуда. Дополнительное внимание к социальной защите наемных работников – тоже. Всё это пошло на пользу французской демократии – и при голлистах, остававшихся у власти до 1981 года, и при сменивших их социалистах.

Главными победителями "красного мая" оказались не студенты, а рабочие. Власти согласились поднять им зарплаты на 10%, минимальный заработок – более чем на треть, сократить количество рабочих часов и ввести обязательные консультации работодателей с работниками и профсоюзами в случае трудовых конфликтов. Всё имеет обратную сторону: по мнению некоторых экономистов, "славное тридцатилетие" бурного экономического роста во Франции закончилось именно тогда.

А что же студенты? Затеянная ими социальная революция не победила, но сексуальная – победила вполне. Цветные свитера молодежи не вытеснили серые пиджаки их отцов, но перестали быть видом протеста, став просто формой одежды. Многие бывшие лидеры "красного мая" и их единомышленники из других стран, постарев, перешли в лагерь "пиджаков" – они стали видными представителями европейского истеблишмента.

Бернар Кушнер, бывший коммунист, друг Фиделя Кастро, руководил в мае 68-го забастовкой медицинского факультета Сорбонны. В 90-е годы Кушнер стал министром здравоохранения в правительстве социалистов, а в 2007-м – министром иностранных дел при президенте Саркози, известном своим очень критическим отношением к "красному маю".

Йошка Фишер, один из лидеров немецких "зеленых", министр иностранных дел ФРГ в начале "нулевых", в молодости состоял в ультралевой организации "Пролетарский союз террора и разрушения" и дрался с полицейскими.

Португалец Жозе-Мануэль Баррозу, респектабельный глава Европейской комиссии с 2004 по 2014 годы, в студенческой юности был маоистом и зачитывался трудами Троцкого, Сартра и Герберта Маркузе.

И, наконец, Даниэль Кон-Бендит, которого называли кто по цвету волос – "Рыжий Дани", кто по убеждениям – "Красный Дани" (по-французски это два похожих слова, roux и rouge), одна из самых ярких фигур парижских событий 1968-го. Анархист, хулиган, любитель провокационных заявлений и жестов позднее стал депутатом Европарламента от "зеленых" и ярым сторонником Евросоюза, который часто критикуют как раз за чрезмерный бюрократизм, столь ненавистный бунтарям 68-го. Десять лет назад, в 40-ю годовщину "красного мая", Кон-Бендит заявил: "Забудьте май 68-го. Он кончился. У нынешнего общества нет ничего общего с тем, что было в 60-е. Когда мы сегодня называем себя борцами с авторитаризмом, то имеем в виду борьбу в совсем иных условиях и против иного врага".

Кон-Бендит в Европарламенте, 2008 год
Кон-Бендит в Европарламенте, 2008 год

Кон-Бендит прав и неправ одновременно. Общество изменилось, но противостояние свободы и авторитаризма стало, возможно, еще более острым – хоть и не во Франции. Этот авторитаризм – реальный, а не консервативная демократия де Голля, при которой глава государства оказался готов уйти, поняв, что пережил свое время. Но и на французской политике 1968-й оставил свой отпечаток: это единственная западноевропейская страна, где левый радикализм до сих пор имеет ощутимое количество приверженцев. На прошлогодних президентских выборах кандидат леворадикальной партии "Непокорная Франция" Жан-Люк Меланшон набрал в первом туре 19% голосов, совсем ненамного отстав от лидеров.

"Красный май" не закончился и по другой причине. Он всегда напоминает о том, что перемены могут прийти неожиданно, когда кажется, что страна "заскучала".

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG