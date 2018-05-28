Франция предоставит гражданство "Человеку-пауку" из Мали

Власти Франции помогут получить гражданство страны гражданину Мали Мамуду Гассама, который, рискуя жизнью, спас в Париже ребенка от падения с четвертого этажа.

Видео с 22-летним Гассама, который карабкается вверх по балконам, чтобы помочь маленькому ребенку, широко разошлось в социальных сетях. Героя видео в комментариях прозвали "Человеком-пауком" за продемонстрированную отвагу и ловкость.

Мигранта из Мали, который приехал во Францию несколько месяцев назад, принял в Елисейском дворце президент Эммануэль Макрон. Он назвал его поступок "выдающимся" и пообещал, что французские власти посодействуют его легализации в стране. Макрон предложил Гассама после получения необходимых документов стать пожарным и применять свои навыки "на ежедневной основе".