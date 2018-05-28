"Ведомости": правительство России готовит повышение НДС

В правительстве России обсуждают возможное повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов, также может быть отменена льготная ставка НДС в 10%. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на трех неназванных федеральных чиновников.

Главная цель этих мер - выполнение обещания премьер-министра Дмитрия Медведева найти дополнительные 8 триллионов рублей: именно столько, по оценкам, требуется для исполнения так называемого "нового майского указа" президента Владимира Путина. Как посчитали в правительстве, благодаря повышению НДС бюджет получит два триллиона рублей за шесть лет. При этом мера называется одним из "наиболее вероятных сценариев", но "не окончательным".

Налог на добавленную стоимость составлял 20 процентов до 2004 года. После этого ставка была снижена до 18 процентов.

Опрошенные изданием эксперты предупреждают, что повышение НДС ударит по карману потребителей, так как бизнес в борьбе с издержками в первую очередь повысит цены конечной продукции.

"Вместе с отменой льготной ставки повышение НДС может стать серьезным ударом по малоимущему населению", - считает, в частности, член Экспертной экономической группы Александра Суслина. Сейчас льготная ставка действует для продуктов питания (за исключением деликатесов), детских товаров, книг, учебников и лекарств.