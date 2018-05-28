В Кемерове арестован глава областного управления МЧС

Суд в Кемерове арестовал на 2 месяца начальника управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", жертвами которого стали 60 человек.

Мамонтова обвиняют в халатности и растрате, вину он не признает.

На суде по мере пресечения в понедельник Мамонтов заявил, что пожарные в последние недели массово увольняются из областного МЧС, опасаясь, что попадут под уголовное дело.

Мамонтов был задержан 25 мая, спустя 2 месяца после трагедии. Вместе с ним был задержан начальник отдела надзора областного МЧС Григорий Терентьев. Ему также предъявили обвинения в халатности и растрате и арестовали на два месяца.

Всего по делу арестованы уже 10 человек. В понедельник стало известно, что одного из них - командира пожарного звена Сергея Генина - отправили на психолого-психиатрическую экспертизу в Москву. Представителей областной администрации среди обвиняемых нет.