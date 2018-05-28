Суд отказал в компенсации москвичу, избитому полицией

Суд в Москве отказался выплатить компенсацию морального вреда сценаристу Андрею Лукьянову, заявившему о том, что он был избит полицейскими, которые перепутали его с лидером арт-группы "Война". Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В 2012 году Лукьянов был задержан в Москве. Он утверждает, что его задерживали сотрудники центра по борьбе с экстремизмом и ФСБ. Они заявили, что водительские права Лукьянова поддельные, повезли в отдел полиции. По дороге его избивали, требуя признаться, что он на самом деле не Лукьянов, а Олег Воротников - объявленный в розыск лидер группы "Война" по прозвищу "Вор". На следующие сутки Лукьянова отпустили.

Сценарист оценил причиненный ему моральный ущерб в 500 тысяч рублей. Гагаринский суд в Москве, однако, счел недоказанным тот факт, что побои ему нанесли именно полицейские. Справка из травмпункта, по мнению представителя МВД, не является достаточным доказательством.

Олег Воротников с семьей в 2012 году покинул Россию и с тех пор живет на нелегальном положении в Европе, где несколько раз задерживался полицией. Ему по-прежнему грозит депортация в Россию - уголовное дело против него не закрыто.