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Муфтият Ингушетии отлучил Евкурова от мусульманской общины

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров

Муфтият Ингушетии отлучил от мусульманской общины главу республики Юнус-Бека Евкурова. Поводом для этого якобы послужила дискриминация, практикуемая политиком в отношении духовенства республики, сообщает сайт "Кавказ.Реалии".

Мусульманам республики рекомендовано не участвовать в свадебных, погребальных и других церемониях, связанных с Евкуровым. По словам помощника муфтия Ингушетии, духовенство выступило не против власти, а против действий определенного чиновника.

Администрация главы республики от комментариев отказалась.

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