Муфтият Ингушетии отлучил Евкурова от мусульманской общины

Муфтият Ингушетии отлучил от мусульманской общины главу республики Юнус-Бека Евкурова. Поводом для этого якобы послужила дискриминация, практикуемая политиком в отношении духовенства республики, сообщает сайт "Кавказ.Реалии".

Мусульманам республики рекомендовано не участвовать в свадебных, погребальных и других церемониях, связанных с Евкуровым. По словам помощника муфтия Ингушетии, духовенство выступило не против власти, а против действий определенного чиновника.

Администрация главы республики от комментариев отказалась.