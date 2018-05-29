"Газпром" подал в апелляционный суд в Швеции заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража относительно спора российской компании с украинским "Нафтогазом". Об этом сообщает "Интерфакс".

Стокгольмский арбитраж рассматривал спор о контракте на поставку и транзит газа через Украину и постановил в феврале, что "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" более 2,5 миллиардов долларов. Речь идет о компенсации за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита.

Российская корпорация требует отменить итоги арбитража, утверждая, что значительная часть его решения была "написана не арбитрами, а иным лицом".

При этом "Газпром" ссылается на анализ текста решения арбитража, к которому был привлечен некий "всемирно признанный эксперт-лингвист", имя которого не называется. "Газпром" обвинил Стокгольмский арбитраж в подмене арбитра, нарушении арбитражного соглашения и шведского права.

Комментариев "Нафтогаза" пока нет. Ранее коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко заявлял, что "Нафтогаз Украины" планирует обратиться с исками в европейские суды, чтобы арестовать активы "Газпрома" из-за невыполнения решения арбитража.