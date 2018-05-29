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Путин предоставил гражданство спортсмену Джеффу Монсону

Джефф Монсон (в центре) на Красной площади

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому бойцу смешанных единоборств Джеффу Монсону. Указ об этом был подписан в понедельник.

Монсон родился в 1971 году в американском штате Миннесота. Провел в смешанных единоборствах 85 боев, одержал 60 побед. В России широкую известность он получил после боя с Федором Емельяненко в Москве в ноябре 2011 года, когда публика в зале освистала Владимира Путина, бывшего тогда премьером.

Как пишет агентство ТАСС, "Монсон известен своей любовью к России и ее советскому прошлому". Он, в частности, начинает бои под гимн Советского Союза. Монсон также неоднократно посещал аннексированный Крым и районы украинского Донбасса, находящиеся под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов. В прошлом году сообщалось, что он получил паспорт так называемой Луганской народной республики.

Ранее Путин предоставил гражданство, в частности, французскому актеру Жерару Депардье и американскому киноактеру Стивену Сигалу. Все они выступали с заявлениями о поддержке политики Путина и российских властей.

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