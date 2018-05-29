Путин предоставил гражданство спортсмену Джеффу Монсону

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому бойцу смешанных единоборств Джеффу Монсону. Указ об этом был подписан в понедельник.

Монсон родился в 1971 году в американском штате Миннесота. Провел в смешанных единоборствах 85 боев, одержал 60 побед. В России широкую известность он получил после боя с Федором Емельяненко в Москве в ноябре 2011 года, когда публика в зале освистала Владимира Путина, бывшего тогда премьером.

Как пишет агентство ТАСС, "Монсон известен своей любовью к России и ее советскому прошлому". Он, в частности, начинает бои под гимн Советского Союза. Монсон также неоднократно посещал аннексированный Крым и районы украинского Донбасса, находящиеся под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов. В прошлом году сообщалось, что он получил паспорт так называемой Луганской народной республики.

Ранее Путин предоставил гражданство, в частности, французскому актеру Жерару Депардье и американскому киноактеру Стивену Сигалу. Все они выступали с заявлениями о поддержке политики Путина и российских властей.