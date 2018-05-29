Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Марий Эл осужден полицейский за избиение задержанного

Иллюстративное фото

В Республике Марий Эл суд приговорил бывшего заместителя начальника районного отдела полиции Максима Яромчука к трём годам лишения свободы за избиение задержанного. Об этом сообщает "Идел.Реалии" со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, в ночь на 16 октября 2017 года полицейский исполнял обязанности ответственного дежурного по отделу внутренних дел города Звенигово. В это время в отдел доставили совершившего административное правонарушение местного жителя. Задержанный активно высказывал недовольство действиями полицейских. Яромчук дал указание надеть на него наручники. После этого толкнул его и избил лежавшего на полу задержанного — кулаками и ногами. Задержанный получил сотрясение головного мозга и перелом костей носа.

По уголовному делу была проведена судебно-медицинская экспертиза, допрошено более 20 свидетелей. Через месяц после инцидента Яромчук был заключён под стражу. В апреле дело было передано в суд, который признал полицейского виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG