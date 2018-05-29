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Украина: осуждены более 30 россиян, воевавших в Донбассе

Обмен пленными в Донбассе (иллюстративное фото)

На Украине к уголовной ответственности привлечены свыше 30 граждан России, принимавших участие в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов. Об этом во вторник заявил заместитель Генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Анатолий Матиос, сообщает УНН. Среди них есть и российские военнослужащие.

Ранее Киев сообщал о готовности передать 23 россиянина, находящихся в украинских тюрьмах, в обмен на отбывающих наказание в России украинцев.

В январе 2017 года Генеральная прокуратура Украины сообщила, что с начала конфликта в Донбассе – в апреле 2014 года – украинские суды вынесли 57 приговоров за развязывание и ведение агрессивной войны против Украины. По утверждению украиснких властей, 39 осужденных – граждане России, в том числе – 31 российский военнослужащий.

Киев и страны Запада обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов на востоке Украины. Кремль официально отвергает участие российских военнослужащих в военном конфликте в Донбассе.

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