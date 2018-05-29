Правительство предлагает отстранить "иноагентов" от участия в экспертизе

Правительство России предлагает запретить некоммерческим организациям со статусом "иностранного агента" участвовать в антикоррупционной экспертизе законодательства. Законопроект об этом размещен на сайте Госдумы.

"Недопущение возможности влияния указанных юридических лиц на социальные и политические институты российского общества рассматривается как один из приоритетов в деятельности органов государственной власти, направленных на защиту основ конституционного строя", — сказано в документе.

Также предлагается запретить участвовать в антикоррупционной экспертизе представителям международных организаций, а также гражданам, имеющим судимость или уволенным в связи с утратой доверия.

"Иностранными агентами" по действующему закону в России признаются организации, которые получают финансирование из-за рубежа и при этом участвуют в политической деятельности. При этом под политической деятельностью, помимо собственно участия в организации массовых мероприятий, подразумевается и "распространение мнений о работе органов государственной власти", обращения к ним, наблюдение за выборами и так далее.