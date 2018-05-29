В Бельгии 4 человека погибли в результате стрельбы

Четыре человека убиты в результате стрельбы в городе Льеж в Бельгии во вторник. Один из убитых – сам нападавший. Также погибли двое полицейских. Два полицейских ранены.

Согласно поступающим сообщениям, нападавший, личность которого пока не известна, выхватил оружие у одного из полицейских и открыл по ним стрельбу, в результате которой, кроме сотрудников полиции, был убит водитель проезжавшей мимо машины. Затем он забежал в здание школы, где взял в заложники уборщицу. В результате перестрелки он был убит, заложница освобождена.

Мотивы нападавшего пока неясны, власти не исключают версии теракта.