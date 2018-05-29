На главу челябинского штаба Навального могут завести дело

Полиция в Челябинской области может привлечь к уголовной ответственности главу штаба оппозиционера Алексея Навального в Челябинске Бориса Золоторевского.

В сообщении главного управления областного МВД говорится, что по месту проживания некоего мужчины 1997 года рождения сотрудники полиции "обнаружили литературу, включенную в Федеральный список экстремистских материалов", а также документы, свидетельствующие о его членстве в "экстремистской организации".

​Источник издания Znak.com сообщает, что речь идет именно у Золотаревском. У него якобы нашли печатную продукцию организации "Свидетели Иеговы", деятельность которой в 2017 году запретил Верховный суд, признав ее экстремистской. После запрета в России было возбуждено несколько уголовных дел на членов этой религиозной организации. Европейский суд по правам человека, как сообщалось во вторник, принял к рассмотрению около 400 жалоб от членов этой организации на российские власти.

Источник Znak.com в МВД сообщил, что Золотаревский ранее предоставлял в военкомат справку о том, что является членом "Свидетелей Иеговы", прося об альтернативной службе взамен военной.

Найденную у него литературу отправили на экспертизу, после которой будет принято процессуальное решение. В данный момент Борис Золоторевский отбывает административный арест за организацию несогласованной акции протеста "Он нам не царь", прошедшей 5 мая. В это время к нему домой и пришли с обыском.