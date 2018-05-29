Путин назначил врио глав Тюменской области и Ямала

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области Александра Моора. Указ об этом опубликован на сайте Кремля.

Ранее Тюменскую область возглавлял Владимир Якушев. Его полномочия были досрочно прекращены в связи с переходом на работу в правительство. В мае он был назначен главой министерства строительства России.

Александру Моору 44 года. С декабря 2005 года Моор занимал должность заместителя губернатора Тюменской области. В феврале 2011 года он был назначен на должность главы администрации Тюмени.

Исполняющим обязанности главы Ямало-Ненецкого округа Путин назначил Дмитрия Артюхова. Ему 30 лет, он работал заместителем прежнего губернатора Дмитрия Кобылкина, который возглавил минприроды.