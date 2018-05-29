Израиль в ответ на обстрелы нанес удар по целям в Газе

ВВС Израиля во вторник нанесли удары по целям в секторе Газа - в ответ на ракетный обстрел израильской территории, осуществленный с палестинской территории утром. По сообщениям очевидцев, целью авиаударов стали объекты радикальных группировок ХАМАС и "Исламский джихад". О жертвах пока не сообщается.

Не менее 25 ракет, по данным израильских военных, были выпущены из сектора Газа по югу Израиля. Большая часть ракет была сбита, однако некоторые разорвались на израильской территории, одна из них - недалеко от детского сада. Жертв нет.

Речь идет о наиболее массированном обстреле территории Израиля с 2014 года. Ответственность никто на себя не взял, однако группировка "Исламский джихад" днем ранее выступила с угрозами в адрес Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после обстела пообещал принять решительные меры, чтобы покарать его виновников.