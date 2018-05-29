Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией

После признания Дамаском независимости самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии, которые Грузия по прежнему считает частью своей суверенной територии, Тбилиси начал процедуру разрыва отношений с Сирией.

Сразу после того, как появилась официальная информация о признании независимости Абхазии и Южной Осетии Сирийской Арабской Республикой, МИД Грузии выступил с чрезвычайно резким заявлением, в котором говорится, что "сирийский режим, в результате манипуляции со стороны Российской Федерации, принял очередное незаконное решение в нарушение фундаментальных норм международного права".

В заявлении МИД подчёркивается, что признав "независмость" "исконно грузинских регионов", режим Башара Асада поддержал российскую агрессию против Грузии, незаконную окупацию и этнические чистки грузинского населения. При этом МИД призвал международное сообщество "дать должную оценку манипуляциям со стороны Москвы"

Позднее замминистра Давид Дондуа на специальном брифинге сообщил, что Тбилиси "начинает процедуры по разрыву дипломатических отношений с Сирией"

Решение Дамаска осудили лидеры всех политических партий Грузии - правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиции.

Всеобщее мнение политического класса страны выразила бывший министр иностранных дел, член парламента Саломе Зурабишвили. По её словам, признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии мало что значит, поскольку сама Сирия "находится в плачевном положении, режим Асада является марионеткой Москвы и не пользуется поддержкой народа собственной страны".