Савченко пожелала Сенцову "не повторить ее судьбу"

Депутат Верховной Рады и герой Украины Надежда Савченко, которая сейчас находится в украинской тюрьме по обвинению в подготовке теракта, пожелала украинскому режиссеру Олегу Сенцову, объявившему голодовку в российской тюрьме, "не повторить ее судьбу".

Заявление Савченко размещено на ее странице в Facebook.

"Я искренне надеюсь, что Олега Сенцова обойдет моя судьба, когда из человека сначала делают героя, а потом делают антигероя в своей стране. От всей души желаю Олегу не попасть в жернова политической авторитарной машины в Украине", – написала Савченко, добавив, что присоединяется к акциям в его поддержку.

По ее убеждению, у Сенцова после освобождения есть три пути: уйти в тень и иметь творческий покой, пожелать славы и стать президентской марионеткой или начать бороться с "несправедливой системой" в Украине.

Савченко была в 2016 году осуждена в России по обвинению в причастности к убийствам российских граждан в Донбассе, а затем обменяна на россиян. На Украине и в других странах мира проходили акции за освобождение Савченко. В марте этого года она вновь оказалась под стражей – но уже в Киеве. Ей инкриминируют подготовку теракта в Верховной Раде.

14 мая украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам колонии по обвинению в подготовке теракта в Крыму, объявил о бессрочной голодовке, требуя освободить украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

28 мая в Федеральной службе России по исполнению наказаний заявили, что Олег Сенцов согласился на поддерживающую терапию.

По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo в настоящее время в России по политическим мотивам осуждены 64 украинца. Эту же цифру, объявляя голодовку, называл и Сенцов.