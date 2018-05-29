Стороны конфликта в Ливии договорились о проведении выборов

Стороны конфликта в Ливии договорились о начале мирного урегулирования ситуации в стране. В рамках совместной декларации они обязались подготовить конституционную базу для проведения президентских и парламентских выборов, а также объединения деятельности двух противоборствующих правительств. Сами выборы предварительно намечены на 10 декабря.

Договоренности были достигнуты на международной конференции в Париже. Переговоры проводились под эгидой ООН и под председательством президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер назвал подписанное сегодня соглашение "решающим шагом" для мирного урегулирования ливийского конфликта. "Впервые ливийские лидеры договорились работать сообща и одобрили совместную декларацию", – отметил Макрон.

После убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране возникли два временных правительства: Правительство национального согласия в Триполи во главе с Фаизом Сараджем и "восточный кабинет министров" Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани в Тобруке, который поддерживает Ливийская национальная армией под командованием Халифы Хафтара.