ЕСПЧ присудил фигуранту "болотного дела" 7,5 тысяч евро

Европейский суд по правам человека присудил фигуранту "болотного дела" журналисту Леониду Ковязину 7,5 тысяч евро. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

В ЕСПЧ посчитали, что содержание Ковязина в зале суда за решеткой нарушает статью Конвенции о защите прав человека о том, что никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию.

17 сентября 2015 года ЕСПЧ удовлетворил жалобу Ковязина, признав, что власти России нарушили его право на свободу и личную неприкосновенность. Журналисту назначали компенсацию в размере двух тысяч евро. Россия данное решение суда обжаловала.

6 мая 2012 года согласованное с властями оппозиционное шествие завершилось столкновением демонстрантов с полицией на Болотной площади. Власти считают эти события "массовыми беспорядками". Всего фигурантами "Болотного дела" являются около 30 человек. Часть обвиняемых попали под амнистию. Правозащитники называют "Болотное дело" политически мотивированным.