В Курганской области поставили памятник Путину без Путина

В селе Частоозерье Курганской области открыли монумент президенту России Владимиру Путину, на который не установили фигуру самого Путина. Против изображения главы государства выступили в администрации президента, сообщает издание Znak.com.

В скульптурную композицию входит карта России, Конституция, кафедра с изображением герба, флаги Российской империи, Советского Союза и России. Почти четырехметровый памятник самому президенту был убран за несколько дней до открытия.

Автором идеи монумента стал депутат Государственной думы от партии "Единая Россия" Александр Ильтяков. На открытии композиции он заявил, что пока нельзя ставить памятник Путину, потому что он "скромный человек" и "не работает за славу". По словам Ильтякова, скульптура президента, "когда придет время, вернется на свое законное место".