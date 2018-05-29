Три выстрела в спину. Соцсети об убийстве Аркадия Бабченко

Блогер и журналист Аркадий Бабченко погиб в Киеве от руки неизвестного убийцы. Первым о нападении сообщил Айдер Муждабаев.

Ayder İzzet-oğlu Muzhdabaev

В Аркадий Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда.

Однако до больницы Муждабаеву добраться так и не довелось: Бабченко умер по дороге, в машине скорой помощи. Депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко поделился подробностями:

Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде.

Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко.

Сердце Аркадия остановилось в карете скорой помощи по дороге в больницу.

На место убийства Друга Украины выехала следственно - оперативная группа полиции. Лучшие следователи будут заниматься расследованием этого жёсткого убийства.

Очевидно, что одной из версий будет - действия российских спецслужб по устранению лиц, мешающих и дальше отравлять сознание россиян правдой о том что на самом деле происходит в России и на Украине.

Пусть земля будет тебе пухом Аркадий!

Знаю, тебя было нельзя купить или запугать.

Ты стал ещё одним мучеником за свободу и процветание России и мир в Украине...

Один из последних постов в фейсбуке Бабченко теперь выглядит как зловещее предзнаменование.

Anna Fedorova

Девять часов назад опубликовано. Девять! А сейчас его уже нет.

Господи, что же с нами такое.

​Alexander Kolyandr

Бабченко убили.

Сегодня только он написал

«Четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегруза. Не было места. Часа через два после этой фотографии её сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается.»

Мы с ним регулярно пересекались. В своё время я был потрясён его чеченской книгой, а потом - отчаянной смелостью.

Незадолго до этого Бабченко вспоминал и другие свои посты о том, как его грозились убить либо натравливали на него ненавистников - например, этот пост 2015 года:

Babchenko

О' кей. Давайте еще проще. Без гипотетических допущений.

Во-первых, когда по телевизору покажут вашу личную фотографию с подписью "лови либерального ублюдка" - не какую-то гипотетическую, а ВАШУ СОБСТВЕННУЮ, а в интернете в это же самое время будут распространять ваш адрес с подписью "либерал, фашист, приходите к нему в гости" - поверьте, отношение к "незначительности" агитационных роликов у вас несколько изменится.

Во-вторых, когда по телевизору тридцать первого августа покажут фильм про хунту, где вы будете одним из "фашистов", а первого сентября вы поведете своего ребенка в школу, и будете стоять на линейке, пытаясь скрыть лицо капюшоном, и смотреть на окружающих вас людей, думая, что многие из них наверняка смотрели вчера это кинцо - отношение к пропаганде у вас тоже несколько изменится.

И в-третьих. Стратегия "мы спасаем детей, но шансы, что твой собственный ребенок останется при этом сиротой несколько возрастут, потому что для этого нам надо поддержать ту самую власть на том самом телевидении, которые и призывают к расправе над тобой и такими как ты" - меня как-то несколько озадачивает.

Я не сужу и не осуждаю. Я просто описываю ситуацию. Потому что спор, который в интернете носит гипотетический характер, лично для меня является вполне себе конкретной ситуацией.

Если ты записываешь ролики в поддержку этой власти, даже из самых лучших и благих побуждений - ты все равно записываешь ролики в поддержку призывов расправы над инакомыслящими. Надо мной. Потому что других правил у этой игры больше нет.

Так что с моей кочки ситуация выглядит предельно просто.

В общем, мой персональный привет Чулпан, спасибки и чмоки-чмоки.

В Сети скорбят по журналисту и блогеру, с которым многие были знакомы лично.

Maria Phillimore-Slonim

Я давно читала Аркадия Бабченко, но познакомилась с ним лишь на прощании с Лерой Новодворской в Сахаровском центре. Я сама подошла к нему и сказала, что хочу пожать его мужественную руку. Я так считала тогда, я так считала всегда, хотя в последнее время он меня бесил своими мальчишескими, уже не журналистскими текстами в Фейсбуке, он дразнил многих и многие дергались, я в том числе. Про умерших, про погибших, про всё. Мы срались, но никогда не переставали быть друзьями. Я его уважала, несмотря и невзирая. И за прошлые репортажи и вообще, живой он был, чего уж там говорить.

Ужасно грустно. Прощай, Аркаша. Там уже много собралось таких - дерзких,. непримиримых, неудобных. Жалко нас. Очень жалко семью, жену и дочь, которые только-только воссоединились с мужем и папой. Ужасно!

Tonia Samsonova

Убит Аркадий Бабченко. Мы сильно поссорились, и не разговаривали. А до этого, Аркадий был единственными человеком, которого мы просили просто отвечать на вопросы о себе. И он ответил на вопрос: страшно ли умереть сейчас, написал, как сильно хочет жить, и как жалко ему было бы сейчас умереть.

WTF***!!!

Misha Kozyrev

Друг мой, покойся с миром и прости за грубость при спорах. Теперь доспорим при встрече. Твари. Плачу.

Дина Сабитова

Я всякий раз думаю, что я дура, потому что не допускала, что может кончиться так. В очередной раз добро пожаловать в мир взрослых. Там убивают.

​Ostap Karmodi

Пишут, что в Киеве убили Аркадия Бабченко.

Застрелили. В его собственном доме. В спину.

Невозможно поверить. Хотя теперь это норма.

Земля пухом.

Alexander Osovtsov

Родина тебя бросит, сынок. Всегда.

Или убьёт сама. Прощай, Аркадий.

Лев Рубинштейн

Аркадий.

Светлая память.

И вечное проклятье убийцам.

Sergei Medvedev

Прощай, старшина запаса. Ты слишком многих раздражал, и даже я с тобой все чаще не соглашался, но ты был частью необходимой свободы, а свобода всегда неудобна. И наказуема. Токсичная держава продолжает убивать, отравляя мир уже за пределами своих границ. Кто бы ни убил Бабченко и Немцова, кто бы ни сбил Боинг (хотя тут мы уже знаем, кто), они все погибли на войне, которую ведет слабеющая, умирающая и с каждым днем звереющая империя. Вечная память

Константин Эггерт

С Аркадием Бабченко я виделся всего пару-тройку раз. Но он присутствовал в жизни, моей и многих, потому что публикации его невозможно было не заметить. Храбрый был. Резкий, искренний, настоящий. Упокой Господь!

Sergey Kalvarskiy

Хотел что то написать о произошедшем, а слов нет. Только ненависть и ужас.

Roman Popkov

Какой <кошмар> с Аркашей Бабченко. Нет, эти <твари> никогда не остановятся сами. Они будут продолжать убивать. У меня нет слов больше.

Дмитрий Гудков

Аркадий Бабченко убит в Киеве. Он пережил все путинские войны, понял все, предупреждал, был вынужден уехать, критиковал даже оппозицию – и за это его обзывали радикалом. Так кто прав?

Господи, как же я устал узнавать, что моих друзей, знакомых, тех людей, с которыми был знаком, убивают. Подло, в спину.

Аркадий…

Ilya Faybisovich

Я виделся с ним раз в жизни на протяжении часов двух. Этого мне хватит, чтобы сказать, что это был один из самых, а может и просто самый честный и смелый человек, которого я знал. И остроумный, и обаятельный в личном общении. Если можно, я даже не буду вставлять приличествующие интеллигенту слова о том, что он чего-то там перегибал в последнее время, потому что я думаю, что это преувеличено мейнстримом, который не очень хочет слушать очень неприятные вещи и задаваться вопросами, которые он задавал. Писал как считал нужным, количество лайков максимизировать не стремился, никому не продавался, ни на кого не работал, не творил добро на деньги и при поддержке подонков, зла не творил. Светлая память. Какой ужас.

Yury Saprykin

Какой кошмар про Бабченко, просто долбаный со всех сторон кошмар. Ах, война, что ты, подлая, сделала

Всплывают параллели с другими убийствами и покушениями.

Наталья Геворкян

Как Аня <Политковская>, в подъезде дома. Ненавижу

Karina Orlova

Выстрелы в спину, а это теперь фирменный почерк, да?

В Бабченко выстрелили в спину три раза, когда он входил в квартиру.

Немцова расстреляли в спину на мосту.

Мы знаем, кто это делает, а еще мы знаем, кто отмазывает, публично, в своем ЖЖ, с привлечением "экспертом", тех, кто это делает.

Serg Mitrofanov

Убийство Бабченко задает новые координаты всего. Скрипаля было не нужно убивать, да? А Бабченко нужно? Очевидно, "сталинский террор" (что бы мы под этим не имели в виду) разворачивается по миру.

Vasily Gatov

Сезон политических убийств в разгаре. ужас, конечно

Alex Grigoryev

Теперь Аркадий Бабченко. Кто у них следующий на очереди?

Антон Долин

Одна только мысль.

Аркадий Бабченко - именно такой, каким он был, - воплощал свободу слова.

С его смертью испустила дух эта свобода.

Земля пухом.

Кто-то выражает надежду на то, что убийство будет раскрыто.

Рыклин Александр

Вечная память Аркадию... Очень надеюсь на эффективное расследование..

Однако в украинское правосудие почти никто не верит.

Кирилл Лятс

Убийство Павла Шеремета так и не расследовали, вот и результат - агенты ЧК чувствуют себя на Украине безнаказанно и продолжают убивать российских оппозиционеров.

Ilya Zaslavskiy

Не могу даже подумать, что это правда. Но ясно одно. ФБР и органы ЕС и США должны немедленно подключится к расследованию убийства Аркадия Бабченко. Киев не способен защитить своих журналистов, и расследовать их убийства. В Украине выборы в следующем году и Москве, очевидно, собирается сеять хаос и насилие всеми доступными методами. Пока в Кремле не поймут, что они получат по башке за каждого убитого и каждую попытку, они не прекратят.

Vrubel Dmitry

Кириллу Серебренникову мы в октябре 2016 говорили, чтобы он оставался в Берлине, не возвращался в Москву. Бабченке тоже говорили: что он там в Киве делает? пусть переезжает в Берлин или в Прагу или в Бонн.

Кирилл Шулика

Вот никогда не хочу в таких случаях говорить, что я вас предупреждал...

Но а как быть? Я пишу уже несколько лет НИКОГДА не уезжайте на Украину. НИКОГДА и ни при каких условиях. По-моему, для любого нормального человека это очевидно. Как и очевидно то, что в России Бабченко был бы жив. Вот ни секунды не сомневаюсь. И именно он даже не сидел бы. Просто подтирал угрозы в Интернете. А Украина это Мордор хуже нашего. Я об этом писал до убийства Шеремета с уверенностью на 90%, после с уверенностью на 100%.

Так что во избежании соблазна советую вам посетить Крым и попасть в базу "Миротворец".

Кто-то связывает произошедшее с готовящимся чемпионатом мира по футболу.

Холмогоров Егор

Меня держала за ноги земля,

Голая тяжелая земля,

Медленно любила пережевывая.

***

Так и думал, что под чемпионат без Головы Гонгадзе не обойдется, но почему-то думал, что убьют кого-то в Москве, а не в Киеве...

Глеб Павловский

+ последняя миля: убийство навстречу чемпионату

Наконец, есть и такие, кто просто не может понять, кому и зачем могло понадобиться убивать блогера.

Анастасия Миронова

Могу только сказать: "Какая драматическая судьба!"

И драма даже не в том, что в войну не убили и в Москве не убили, а в Киеве достали. Драма еще и в том, что убили журналиста, который в последние годы уже и не занимался журналистики. Даже примерно уже не следила за тем, что он пишет, так как то были только нервные и злые теребления больного места. Не знаю, что он писал. Не вижу, чтобы представлял для Кремля хоть какую-то опасность. На кого он еще саблю точил? Вроде бы, на Киев и точил. Нет? Работал на крымском телеканале ATR. Какая-то почти нулевая у этого телеканала аудитория. На сайте у видеороликов Бабченко - по 400-500 просмотров, причем в основном они приходятся на просмотры тизера, потому что всю передачу показывают только по платной подписке. Я включила несколько роликов - унылая чушь.

Невероятно! Это убийство в любом случае невероятно. И невероятен сам факт, что в Киеве убивают уже второго российского журналиста-эмигранта, который ничего серьезного против российской власти уже не писал. Двоих убили, третий, если помните, покончил с собой... И этот факт никуда не выкинешь. Здесь, когда они расследовали и считали трупы, их не трогали, а там, когда они фактически перестали совать в российские дела нос, убили. Я сейчас пойду и буду очень внимательно читать, о чем писал в последнее время Бабченко. Потому что я хочу для себя хоть каких-то объяснений. Без объяснений это все как-то слишком уж трагично. И невероятно!

Евгений Левкович предложил провести на Большом Москворецком мосту, где убили Бориса Немцова, поминальную акцию:

Друзья, мы ничего не можем сделать, но по себе я знаю, что это то самое время, которое невозможно вынести в одиночестве. Все, кому сейчас невыносимо, давайте встретимся. Просто будем вместе. В полночь на Немцовом мосту. Я выезжаю.

Планируется акция и в Петербурге.

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