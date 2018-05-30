Абрамович по паспорту Израиля сможет въехать в Британию только на 6 месяцев

Бизнесмен Роман Абрамович не сможет работать в Великобритании и оставаться в этой стране на срок больше, чем шесть месяцев, если въедет в нее по израильскому паспорту.

Такой вывод можно сделать из ответа пресс-секретаря премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на вопрос журналистов. Подчеркнув, что не может комментировать индивидуальные случаи, пресс-секретарь сказал, что граждане Израиля могут въезжать Британию без визы. Однако, если они хотят работать или учиться в стране, или же остаться в ней более чем на полгода, они должны обратиться к британским властям с просьбой о выдаче соответствующей визы.

Ранее появились сообщения о том, что Абрамович получил гражданство Израиля - после того, как у него возникли сложности с продлением долгосрочной британской визы, полученной им как гражданином России. Британские власти, как утверждается, запросили у владельца лондонского футбольного клуба "Челси", регулярно включаемого в рейтинги самых богатых людей Британии, дополнительные документы о происхождении его средств.