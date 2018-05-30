США призвали Россию признать роль в катастрофе "Боинга"

Соединенные Штаты поддерживают призыв Нидерландов и Австралии к России признать свою роль в катастрофе "Боинга" "Малайзийских авиалиний" над Донбассом 17 июля 2014 года и сотрудничать со следствием, чтобы наказать виновных. Об этом заявила посол США в ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН, на котором обсуждалась ситуация на востоке Украины.

"Журналисты выявили многочисленные случаи использования российской военной техники возглавляемыми Россией силами на востоке Украины", – сказала, в частности, Хейли, добавив, что к ним относится и поставка Россией ракетной системы, из которой был сбит пассажирский "Боинг".

О том, что самолет был сбит из установки "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады российской армии, сообщило на прошлой неделе следствие в Нидерландах.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, выступая в ООН, заявил, что Россия несет ответственность за крушение "Боинга", при котором погибли 298 человек, по меньшей мере как страна, военная техника которой была использована для атаки на самолет.

Говоря о конфликте в Донбассе, Никки Хейли обвинила Россию в нарушении суверенитета Украины, обвинив Москву, в частности, в отправке своих солдат в зону конфликта. Она также призвала вернуть Крым под контроль Украины.

Российский представитель Василий Небензя сказал, что Россия ни с кем не находится в состоянии войны и назвал обвинения в агрессии в адрес Москвы "пропагандой".