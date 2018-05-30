В Испании по запросу России задержан Уильям Браудер

Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер сообщил в твиттере, что был задержан испанской полицией по запросу России в Интерпол. Его везут в полицию.

В конце прошлого года Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера к девяти годам колонии, признав его виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму более трех миллиардов рублей. Обстоятельства дела относятся к 1996 году. После этого Генпрокуратура России направила в Интерпол очередной запрос на задержание и экстрадицию Браудера в Россию. Это уже не первый заочный приговор в отношении Браудера в России - в 2013 году его осудили тоже на девять лет колонии, обвинив в незаконном приобретении акций "Газпрома".

Браудер является одним из инициаторов принятия в США "закона Магнитского", названного в память об умершем в СИЗО юристе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском, который раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета. Документ предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. Недавно в него был внесен глава Чечни Рамзан Кадыров.