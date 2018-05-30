Губернатор Алтайского края Александр Карлин ушел в отставку

Губернатор Алтайского края Александр Карлин подал в отставку по собственному желанию. Чиновник, занимавший этот пост 13 лет, заявил о своей отставке сегодня, не дожидаясь публикации указа на сайте Кремля. Об этом он сообщил на заседании краевого правительства, передает сайт "Сибирь.Реалии". По словам главы региона, он направил письмо президенту еще накануне, 29 мая.

"Это мое решение было принято совершенно добровольно и естественно. Вы знаете, что по инициативе нашего президента в стране идет существенное обновление исполнительной власти. <...> В этой ситуации я счел для себя правильным и своевременным обратиться к президенту с указанным выше заявлением", – заявил Карлин.

Он уверен, что в течение сегодняшнего дня появится приказ Путина о его отставке и будет назначен временно исполняющий обязанности губернатора, председатель правительства Алтайского края. Карлин выразил благодарность президенту за оказанное доверие и назначение его на эту должность в 2005 и в 2009 годах. В ходе прямых выборов 2014 года губернатора он набрал почти 73% голосов.

Очередные выборы губернатора в Алтайском крае были запланированы на сентябрь 2019 года. Теперь они, скорее всего, пройдут раньше – в единый день голосования, в сентябре 2018 года. До этого времени регионом будет руководить временно исполняющий обязанности губернатора. На эту должность, по сообщениям СМИ, рассматривают кандидатуры экс-замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрея Чибиса, полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, депутатов Госдумы Даниила Бессарабова и Александра Прокопьева и других.

Президент России Владимир Путин за последние несколько дней провел серию перестановок в губернаторском корпусе. В отставку ушел глава Якутии Егор Борисов, и принята отставка губернатора Магаданской области Владимира Печеного.

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