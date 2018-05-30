Сорос запускает кампанию за пересмотр решения о Брекзите

Американский бизнесмен и филантроп Джордж Сорос объявил о запуске в ближайшие дни кампании за проведение повторного референдума о выходе Британии из Европейского союза.

Выступая в Париже во вторник, Сорос заявил, что перспектива длительного и болезненного "развода" с ЕС может убедить большинство британцев пересмотреть свою позицию и отказаться от принятого не референдуме в 2016 году решения о так называемом Brexit. По его словам, кампания "Лучшее для Британии" (Best for Britain), которая начнется в июне, уже собрала миллионы фунтов в виде пожертвований.

По словам Сороса, сторонникам членства Британии в ЕС уже удалось убедить большинство британских парламентариев потребовать от кабинета Терезы Мэй голосования в парламенте об условиях выхода из Евросоюза. Теперь Сорос намерен обратиться напрямую к британским избирателям. 8 июня должна быть опубликована декларация кампании "Лучшее для Британии" и план действий.

По словам Сороса, Евросоюз тоже должен измениться. Он подчеркнул, что речь идет, в частности, о том, что Брюссель должен четко отделить экономическое сотрудничество в рамках еврозоны от политического союза в рамках ЕС.

Согласно планам британского правительства, страна должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. Однако уже очевидно, что к этой дате вряд ли удастся договориться обо всех условиях выхода Британии из ЕС. Предполагается, что переходный период продлится как минимум до 2021 года. Переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях Brexit продолжаются.

Ведущие политические партии Британии заявляют, что должны выполнить волю избирателей и вывести страну из ЕС. В то же время лейбористы настаивают на том, что страна должна остаться частью европейского таможенного союза и общего экономического пространства.