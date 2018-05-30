На месте убийства Бабченко надейны гильзы от пистолета Макарова

В Киеве на месте убийства российского журналиста Аркадия Бабченко нашли три гильзы от патроновкалибра 9 миллиметровдля пистолета Макарова. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на полицию. Там также подтвердили, что убийца выстрелил в Бабченко три раза – все выстрелы были в спину.

В Аркадия Бабченко стреляли накануне в подъезде дома в Киеве. Он умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.

МВД Украины возбудило дело по статье "Умышленное убийство" и опубликовало нарисованный портрет предполагаемого убийцы. Полиция Киева рассматривает две основные версии преступления: профессиональную деятельность журналиста и его гражданскую позицию. Дело об убийстве Бабченко также возбудил Следственный комитет России. Задержанных по делу об убийстве журналиста пока нет.

Аркадий Бабченко выступал с резкой критикой Кремля. В прошлом году он уехал из России. Журналист утверждал, что получает угрозы.