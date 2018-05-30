За день до теракта в Льеже совершивший его убил человека

Власти Бельгии подтверждают, что расследуют убийство двух полицейских и прохожего в городе Льеже в среду как теракт. В заявлении прокуратуры Бельгии говорится, что нападавший, вероятно, при подготовке к преступлению использовал видеоинструкции террористической группировки "Исламское государство": он напал на женщин-полицейских с ножом, чтобы завладеть их оружием, и затем застрелил их. Кроме того, прокуратура подтверждает, что он выкрикивал исламистские лозунги. По данным следствия, нападавший, который действовал в одиночку, в 2016-17 годах контактировал с известными полиции радикалами. Обнародовано его имя - Бенжамен Эрман.

По словам министра внутренних дел Бельгии Жана Жамбона за день до теракта Эрман убил человека. Детали этого преступления выясняются. Известно, что убитый, как и сам Эрман, недавно вышел из тюрьмы.

Убив полицейских и прохожего в Льеже, нападавший пытался захватить заложников в школе, но был убит в перестрелке полицией.