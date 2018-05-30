Порошенко: с "Газпрома" начали взыскивать 2,6 млрд долларов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в трех странах Европы начались действия по исполнению решения Стокгольмского арбитража, который постановил взыскать с "Газпрома" более 2,5 миллиардов долларов в пользу "Нафтогаза Украины".

Как написал Порошенко в Фейсбуке, в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах на этой неделе "начато обременение" акций "Северного потока", "Северного потока-2" и других компаний, связанных с "Газпромом".

В "Газпроме" в среду подтвердили, что "Нафтогаз" предпринимает усилия по взысканию с компании 2,6 миллиардов долларов в Швейцарии. В российском концерне, однако, утверждают, что пока не получали никаких официальных уведомлений. Предполагается, что украинская сторона может потребовать ареста проектных компаний газопроводов "Северный поток". По данным ТАСС, офис компании Nord Stream в Швейцарии во вторник посетили судебные приставы.

Стокгольмский арбитраж принял решение в пользу украинской компании в феврале этого года. Накануне стало известно, что "Газпром" подал апелляцию, утверждая, что в выработке решения якобы участвовали не арбитры, а некое "иное лицо".