Путин назначил двух новых глав регионов

Президент России Владимир Путин в среду назначил временно исполняющих обязанности двух российских регионов.

В Амурской области на место Александра Козлова, который возглавил федеральное министерство по делам Дальнего Востока, назначен Василий Орлов. Это бывший министр экономического развития областного правительства. Он работал также в холдинге СИБУР, акционерами которого являются Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко.

Временно исполняющим обязанности главы Алтайского края стал Виктор Томенко. Он был одним из топ-менеджеров "Норильского никеля".

Ранее в среду подал в отставку губернатор Алтайского края Александр Карлин, который занимал пост 13 лет. Он заявил о своей отставке сегодня, не дожидаясь публикации указа на сайте Кремля, передает сайт "Сибирь.Реалии".

Президент России Владимир Путин за последние несколько дней провел серию перестановок в губернаторском корпусе. В отставку ушел глава Якутии Егор Борисов, принята отставка губернатора Магаданской области Владимира Печеного. Назначены исполняющие обязанности губернаторов в Тюмени и Ямало-Ненецком автономном округе.