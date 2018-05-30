Интерпол: ордера на арест Браудера нет и никогда не было

Международная полицейская организация Интерпол утверждает, что международный ордер на арест британского финансиста Уильяма Браудера "не существует и никогда не существовал", и он не разыскивается по каналам Интерпола.

Сообщение об этом опубликовано в твиттере Интерпола после того, как Браудер в среду был на недолгое время задержан в Испании.

Российские власти ранее утверждали, что объявили Браудера в международный розыск и обратились в Интерпол с соответствующим запросом.

Как написал сам Браудер, испанская полиция связалась с Интерполом, чтобы уточнить, существует ли международный ордер на его арест. Получив подтверждения, что такого ордера нет, полиция отпустила Браудера. По его словам, это уже шестой подобный случай.

В России Браудер дважды - в 2013 и 2017 годах - заочно осужден по обвинению в различных финансовых преступлениях.

Браудер был инициатором принятия в США и ряде других стран "Законов Магнитского", которые предусматривают введение санкций против лиц, причастных к гибели Магнитского и виновных в других нарушениях прав человека в России. Он выступает с резкой критикой Кремля.

Как пишет Браудер в твиттере, он приехал в Испанию, чтобы дать показания по делу о выводе из России капиталов, которое расследовал, в частности, погибший в московском СИЗО юрист Сергей Магнитский.