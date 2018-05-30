"Репортёры без границ" возмущены инсценировкой убийства Бабченко

Международная организация "Репортеры без границ" выразила возмущение в связи с инсценировкой убийства журналиста Аркадия Бабченко. Об этом написал в твиттере глава организации Кристоф Делуар. Он назвал произошедшее манипуляцией украинских спецслужб. По словам руководителя "Репортёров без границ", "крайне опасно, когда государства играют с фактами, тем более используя журналистов".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала сообщение о том, что Бабченко жив, "лучшей новостью", и написала, что в этой истории заложен "пропагандистский эффект". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с инсценировкой убийства

журналиста.

В среду, 30 мая, стало известно, что журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого сообщалось накануне, жив. Он появился перед журналистами на брифинге Службы безопасности Украины. Убийство Бабченко было инсценировано, нападение на журналиста предотвращено в рамках операции СБУ. Сейчас Бабченко находится под круглосуточной охраной.

Служба безопасности Украины заявила о задержании подозреваемого в подготовке покушения на журналиста, которому, как утверждается, заплатили 30 тысяч долларов. Это гражданин Украины, который, как по данным СБУ, был завербован российскими спецслужбами. Утверждается, что помимо нападения на Бабченко российские спецслужбы готовили теракты в Киеве.

На брифинге в СБУ Бабченко принес извинения своей жене, которая не была посвящена в подробности спецоперации. Он также поблагодарил украинские спецслужбы за то, что они "спасли ему жизнь". При этом спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская в интервью Радио Свобода заявила, что жене журналиста было известно об инсценировке.

О покушении на Аркадия Бабченко сообщили вечером 29 мая. Правоохранительные органы Украины сообщили, что журналист умер от полученных пулевых ранений. Уголовные дела возбудили следственные органы России и Украины. А премьер-министр Украины спустя несколько часов после сообщения о преступлении заявил, что за нападением стоит Кремль. В ФСБ России это заявление назвали провокацией.