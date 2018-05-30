В США неизлечимо больным разрешили доступ к экспериментальному лечению

Президент США Дональд Трамп подписал закон, который разрешает неизлечимо больным пациентам прибегать к экспериментальным лекарствам и методам лечения. Речь идёт о лечении, которое ещё не получило одобрение управления по санитарному надзору (FDA).

Пациентам со смертельными заболеваниями, которые исчерпали все сертифицированные методы терапии, позволят принимать непроверенные лекарства. Процесс легализации новых методов лечения в США занимает длительное время. По данным агентства Associated Press, иногда на одобрение лекарства уходят годы.

Законопроект вызвал серьезные дебаты в Конгрессе Соединённых Штатов. Инициативу поддерживали республиканцы, в то время как некоторые представители Демократической партии считали её ненадёжной. По словам ряда конгрессменов, законопроект даст пациентам ложную надежду на излечение.