ИГ взяло на себя ответственность за нападение в бельгийском городе Льеже

Ответственность за нападение в бельгийском городе Льеж во вторник взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Об этом сообщает ресурс SITE, который отслеживает активность исламистов в интернете.

Во вторник утром вооруженный мужчина застрелил трех человек в центре города Льеж. Двое погибших – полицейские. Еще два офицера полиции получили ранения. Нападавший был застрелен. Перед атакой он совершил еще одно преступление, убив 30-летнего мужчину.

Нападение совершил 36-летний Бенжамэн Эрман. Ранее был осужден за "мелкое преступление" и отбывал наказание в тюрьме. Полиция утверждает, что в заключении преступник приобщился к радикальным настроениям.