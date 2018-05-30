В Германии совершено нападение с ножом в поезде, двое пострадавших

В Германии неизвестный напал с ножом на пассажиров поезда в городе Фленсбург. Двое человек ранены, один из них – в тяжёлом состоянии. Нападавшего застрелила полиция, сообщает немецкая газета Bild. Вокзал города, куда прибыл состав, закрыт, движение поездов приостановлено.

Мотивы нападавшего пока неизвестны, ведётся следствие. Сообщается, что к одному из мужчин в поезде подошли полицейские, после чего он напал на правоохранителей. МВД Германии пока не сообщает, связан ли нападавший с какой-либо экстремистской группировкой.