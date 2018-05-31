Лавров: Россия не вправе вмешиваться в переговоры США и КНДР

В Пхеньяне состоялись переговоры министров иностранных дел Северной Кореи и России – Ли Ён Хо и Сергея Лаврова. Глава российского МИДа прибыл в КНДР рано утром в четверг. Это – третий визит Лаврова в Пхеньян, до этого он приезжал в Северную Корею в 2004 и 2009 годах.

После встречи с Ли Ён Хо Лавров заявил, что только поэтапное снятие санкций с КНДР может привести к разрешению ядерного кризиса на Корейском полуострове, сообщает РИА Новости.

По словам главы МИД России, задачу по денуклеаризации Корейского полуострова трудно решить "за один присест". Это потребует последовательности и терпения, не пытаясь искусственно подгонять этот процесс — отметил Лавров.

Москва не считает вправе вмешиваться в переговорный процесс между США и Северной Кореей. Пхеньян сам должна решить, какие гарантии со стороны Вашингтона считать достаточными для достижения договоренностей, - заявил Лавров.



Встреча президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, на которой должна обсуждаться ядерная программа КНДР, была намечена на 12 июня в Сингапуре. Однако 24 мая Трамп объявил о ее отмене в связи с недружественными заявлениями со стороны КНДР. На следующий же день Трамп заявил, что диалог с Пхеньяном продолжается, и дал понять, что саммит 12 июня все еще может состояться.

Делегации Северной Кореи и США 29 мая прибыли в Сингапур, чтобы подготовиться к встрече глав государств.



