Госсекретарь США встретился с бывшим главой разведки КНДР

Госсекретарь США Майкл Помпео встретился с главой отдела Трудовой партии Северной Кореи Ким Ён Чхолем, одним из советников лидера КНДР Ким Чен Ына. Переговоры начались вчера в Нью-Йорке. Они продлятся до 31 мая. Ким Ён Чхоль - бывший глава разведки КНДР - стал самым высокопоставленным северокорейским чиновником, посетившим США за последние 18 лет.

Американская пресса сообщает, что стороны, в частности, обсудили подготовку саммита лидеров США и КНДР, который назначен на 12 июня в Сингапуре.

На встрече Помпео сопровождал Эндрю Ким, глава корейского отдела Центрального разведывательного управления. По данным СМИ, именно он сыграл ключевую роль в налаживании отношений между Вашингтоном и Пхеньяном.

Встреча президента США Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, на которой должна обсуждаться северокорейская ядерная программа, была намечена на 12 июня. 24 мая президент США объявил о ее отмене в связи с недружественными заявлениями со стороны КНДР. На следующий же день Трамп заявил, что диалог с Пхеньяном продолжается, и дал понять, что саммит 12 июня все еще может состояться. Позднее стороны сообщили, что подготовка к встрече продолжается.